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Правительство захотело сделать Ощадбанк более "универсальным"

Правительство захотело сделать Ощадбанк более "универсальным"

Киев  •  УНН

 • 13325 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, одобрил основные направления деятельности Ощадбанка на 2020-2024 годы, определив, что он будет работать над усилением позиции как "ведущего" и "универсального" банка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе правительства.

"Ощадбанк будет усиливать позиции ведущего универсального банка Украины. Такое решение поддержал Кабинет министров Украины, что отражено в соответствующем распоряжении КМУ "Об одобрении основных направлений деятельности акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" на 2020-2024 годы", - сообщили в правительстве.

В распоряжении говорится, что Ощадбанк в своей деятельности будет продолжать укреплять свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохранять позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малому и среднему бизнесу (ММСБ), с уменьшением доли государственных предприятий.

Добавим, 2 сентября этого года правительство одобрило обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора. Опираясь на этот документ, государственные банки должны пересмотреть и актуализировать свои стратегии развития.

Одобрение основных направлений деятельности Ощадбанка обеспечит его надлежащее функционирование и будет способствовать эффективному управлению государственным банком, защите прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера, и станет основой для разработки стратегии его дальнейшего развития, уверены в правительстве.

Напомним, Ощадбанк, рядом с ПриватБанком, входит в перечень системно важных банков.

Такое решение правительства принято на фоне того, как решение о национализации ПриватБанка, принятое в декабре 2016 года, оспаривают в судах.

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