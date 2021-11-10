Стратегія громадської безпеки та захисту: уряд підтримав проект указу Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уряд підтримав проект указу Президента України про рішення Ради з нацбезпеки і оборони “Про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту Україниˮ, передає кореспондент УНН.
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“Проектом акту пропонується увести в дію рішення РНБО про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту. Відповідно перед тим проведено огляд громадської безпеки і цивільного захисту, який буде винесено на засідання уряду відповідно. Разом з тим ми обговорювали, що потрібно врахувати зауваження ряду інституцій, зокрема уповноваженого з прав людини та міністерства у справах ветеранів. Тому пропонуємо прийняти акт з доопрацюванням”, - сказав під час засідання міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Деталі
Уряд підтримав рішення з триденним доопрацюванням. До доопрацювання долучено аппарат РНБО.
Так, відповідно до поясювальної записки, положення Стратегії спрямовані на зміцнення громадської безпеки та вдосконалення цивільного захисту формування безпекового середовища.
Відповідне формування має відбутись поетапно через реалізацію стратегічних пріоритетів:
1) Утвердження в суспільстві культури безпеки;
2) Обєднання зусиль державного, громадського та приватного сектору у зміцненні громадської безпеки та посиленні цивільного захисту;
3) Підвищення спроможностей суб’єктів формування та реалізаціїдержавної політики у сфері громадської безпеки та цивільного захисту.
Реалізація стратегії розрахована на період до 2026 року.
Додамо
Стратегія на засіданні Ради з нацбезпеки та оборони обговорювалсь ще у січні минулого року.
Секретар РНБО Олексій Данілов тоді повідомив, що проект Стратегії національної безпеки України розроблено відповідно до статті 26 Закону “Про національну безпеку України”. В основу документа було покладено виборчу програму Президента.