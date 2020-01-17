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Президент зібрав засідання РНБО: розглядали проект Стратегії нацбезпеки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому була розглянута Стратегія національної безпеки України “Безпека людини — безпека країни”, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Президент зібрав засідання РНБО: розглядали проект Стратегії нацбезпеки України

Як зазначено у повідомленні, Глава держави зазначив, що сьогоднішнє засідання має консультативно-дорадчий характер, щоб усі члени РНБО могли висловити свої думки, зауваження та пропозиції щодо майбутнього документа.

“Чув, що є багато різних зауважень. Ми зараз зустрілися, ми можемо обговорити цю Стратегію після того, як секретар РНБО її представить”, — сказав Володимир Зеленський на початку зустрічі.

Президент запропонував усім учасникам засідання впродовж тижня детально опрацювати проект Стратегії та подати свої пропозиції.

“І після цього ми зустрінемось і затвердимо документ”, — додав він.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що проект Стратегії національної безпеки України розроблено відповідно до статті 26 Закону “Про національну безпеку України”. В основу документа було покладено виборчу програму Президента, яку підтримала переважна більшість населення країни. До підготовки проекту залучалися Національний інститут стратегічних досліджень, державні органи, інституції громадянського суспільства, а також іноземні експерти.

Олексій Данілов підкреслив, що ключовими аспектами Стратегії є людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність та безпека. Кінцева мета її реалізації — утвердження вільної, заможної, безпечної країни, в якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти та здібності.

“Стратегія стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сферах національної безпеки та оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхнього забезпечення”, — сказав секретар РНБО.

За словами Олексія Данілова, зокрема, йдеться про стратегію людського розвитку, стратегію воєнної безпеки, стратегію громадської безпеки та цивільного захисту, стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, стратегії економічної, екологічної, інформаційної безпеки, стратегію кібербезпеки, національної розвідувальної програми, стратегію з питань зовнішньополітичної безпеки, стратегію з питань державної безпеки, контррозвідки і боротьби з тероризмом тощо.

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко повідомив, що проект Стратегії був опрацьований відповідною робочою групою та презентований, зокрема, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у грудні минулого року, де отримав схвальну оцінку.

В основу діяльності пропонується покласти три основні засади: розвиток оборонних і безпекових спроможностей, які унеможливили б збройну агресію проти України шляхом збільшення ціни цієї агресії; здатність суспільства та держави швидко й адекватно реагувати на зміну безпекового середовища й підтримувати стале функціонування своїх основних механізмів; розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і державами — членами НАТО, США, прагматична співпраця з іншими країнами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.

Пріоритетними напрямами політики національної безпеки у проекті Стратегії визначається забезпечення незалежності й державного суверенітету, суспільний розвиток, насамперед — розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, європейська і євроатлантична інтеграція (створення необхідних умов для набуття повноправного членства у ЄС і НАТО), відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Реалізація цих пріоритетів забезпечуватиметься шляхом відновлення миру та державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, здійснення комплексу міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпекових, гуманітарних та економічних заходів “Крим — це Україна”. Також пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ та напруги у двосторонніх відносинах.

Як повідомляв УНН, в РНБО планували розглянути нову редакцію Стратегії нацбезпеки наприкінці 2019 року.

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