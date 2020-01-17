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Президент собрал заседание СНБО: рассматривали проект Стратегии нацбезопасности Украины

Киев • УНН

 • 16639 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Под председательством Президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны", передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Президент собрал заседание СНБО: рассматривали проект Стратегии нацбезопасности Украины

Как отмечается в сообщении, глава государства отметил, что сегодняшнее заседание должно иметь консультативно-совещательный характер, чтобы все члены СНБО могли выразить свои мнения, замечания и предложения относительно будущего документа.

"Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить эту Стратегию после того, как секретарь СНБО ее представит", - сказал Владимир Зеленский в начале встречи.

Президент предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект Стратегии и подать свои предложения.

"И после этого мы встретимся и утвердим документ", - добавил он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что проект Стратегии национальной безопасности Украины разработан в соответствии со статьей 26 Закона "О национальной безопасности Украины". В основу документа были положены избирательную программу Президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны. К подготовке проекта привлекались Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также иностранные эксперты.

Алексей Данилов подчеркнул, что ключевыми аспектами Стратегии является человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Конечная цель реализации - утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности.

"Стратегия станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения", - сказал секретарь СНБО.

По словам Алексея Данилова, в частности, говорится о стратегии человеческого развития, стратегии военной безопасности, стратегии общественной безопасности и защиты, стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии экономической, экологической, информационной безопасности, стратегии кибербезопасности, национальной разведывательной программы, стратегии по вопросам внешнеполитической безопасности, стратегии по вопросам государственной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом и др.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко сообщил, что проект Стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен, в частности, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку.

В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие оборонных и возможностей, которые сделали бы вооруженную агрессию против Украины путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами - членами НАТО, США, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего - развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

Как сообщал УНН, в СНБО планировали рассмотреть новую редакцию Стратегии нацбезопасности в конце 2019 года.

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