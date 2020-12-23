Уряд встановив пільги на консульські послуги для українців за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України підтримав встановлення пільги окремим категоріям громадян України при сплаті консульського збору за вчинення консульських дій в українських закордонних дипломатичних установах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
“23 грудня Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу МЗС України встановити пільги окремим категоріям громадян України при сплаті консульського збору за вчинення консульських дій в українських закордонних дипломатичних установах”, — сказано у повідомленні.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, уряд України підтримав пропозицію МЗС надати пільги окремим категоріям громадян при оформленні закордонних паспортів та наданні нотаріальних послуг. Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи у рамках категорій 1 і 2, особи з інвалідністю І і ІІ груп та діти з інвалідністю зможуть отримати ці послуги безкоштовно“.
Міністр зазначив, що схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій” ближчим часом буде внесено на розгляд Верховної Ради України.
“Законопроект створює правові підстави для безоплатного оформлення закордонних паспортів та надання нотаріальних послуг особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю І та ІІ груп, дітям з інвалідністю”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ТОП-7 успіхів української дипломатії 2020 року. Серед них — зміцнення безпеки, “підвищення рахунку” РФ за агресію та допомога країні у боротьбі з COVID-19.