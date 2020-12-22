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Кулеба назвав ТОП-7 успіхів української дипломатії 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ТОП-7 успіхів української дипломатії 2020 року. Серед них - зміцнення безпеки, "підвищення рахунку" РФ за агресію та допомога країні у боротьбі з COVID-19, передає УНН.

Кулеба назвав ТОП-7 успіхів української дипломатії 2020 року

"Кортить приєднатися до авторів підсумкових звітів та оцінок. Мій ТОП-7 успіхів української дипломатії 2020 року. Це наші спільні результати з усіма органами влади, з ким ми взаємодіяли, адже великі результати потребують командних зусиль", - написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

У ТОП міністра потрапили наступні "перемоги" української дипломатії:

1. Зміцнили безпеку України

Україна стала Партнером із розширеними можливостями НАТО та увійшла до клубу шести найближчих партнерів Альянсу у світі. Відбулося постачання зброї зі США (перша пряма закупівля Javelin, рішення про надання і продаж сучасних катерів Mark VI). Укладені безпеково-оборонні та військово-технічні угоди з Туреччиною (Байрактар, ВМС, двигуни), з Великою Британією уклали угоду про розвиток ВМС (1,25 млрд фунтів).

2. Підвищили рахунок Росії за агресію проти України

Не дали РФ послабити санкції під приводом COVID-19 і домоглися посилення санкційного тиску.

Прокурори Міжнародного кримінального суду в Гаазі знайшли достатньо підстав для початку розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в контексті російської агресії у Криму та на Донбасі з 2014 року.

Ухвалені дві важливі посилені резолюції ГА ООН: щодо мілітаризації Криму та ситуації із правами людини на тимчасово окупованому півострові.

Ініціювали Кримську платформу задля координації міжнародних зусиль із деокупації Криму, посилення безпеки у Чорному морі, захисту людей, культурних пам’яток, екології в умовах тимчасової окупації.

Подали до Міжнародного трибуналу з морського права ООН Меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів у Чорному морі у листопаді 2018.

3. Допомогли громадянам і медичній системі України боротися з COVID-19

Після початку глобального локдауну навесні понад 250 тисяч громадян змогли повернутися додому за сприяння українських дипломатів.

Створили онлайн-карту подорожей світом під час COVID-19.

Залучили гуманітарну допомогу від США, Італії, Азербайджану, Туреччини, Словаччини, Польщі та багатьох інших держав-членів ЄС, Об’єднаних Арабських Еміратів, Сінгапуру, КНР, Японії, Республіки Корея. Від В’єтнаму 900 ШВЛ, 50 ШВЛ від Данії, 50 ШВЛ від Угорщини та ін.

Всього: ШВЛ - понад 1,5 тис. Тести - понад 300 тис + 1,5 млн експрес-тестів від ОАЕ у грудні. Інші матеріали та обладнання для боротьби з пандемією (маски, респіратори, захисний одяг, термометри тощо) - понад 4 млн одиниць.

4. Звільнили багатьох українців із-за ґрат за кордоном

Ми спільно з колегами з інших відомств звільнили з іноземних тюрем, піратського та терористичного полону понад 30 осіб.

Також звільнили 1600 громадян України, які може і не входять до числа резонансних кейсів, але були звільненні цього року з місць несвободи іноземних держав після втручання українських консулів.

5. Проявили лідерство у двосторонніх відносинах та у регіоні Центральної Європи

Україна стала співавтором нового регіонального формату “Люблінський трикутник”. Вперше за 70 років очолили Дунайську комісію.

Вперше висунули кандидата на посаду Генсека ОЧЕС.

Проактивна політика у відносинах із сусідами: Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Молдовою та щодо подій у Білорусі.

З Великою Британією підписали історичну угоду, що започатковує якісно новий рівень стратегічного партнерства.

6. Допомогли українським експортерам у світі

Перетворили Раду експортерів та інвесторів при МЗС на дієвий орган. Ось лише декілька успішних кейсів:
- з Малайзією провели наймасштабнішу в історії онлайн-конференцію бізнесів України та Малайзії (понад 300 компаній);
- відкрили ринок Сінгапуру для українських готових м’ясних виробів з м’яса птиці та свинини + м’яса птиці за стандартами “халяль”;
- допомогли укласти угоду про першу пробну партію українського меду до Кувейту,
- допомогли 7 новим українським виробникам продуктів харчування вийти на шведський ринок;
- у Таїланді допомогли українському виробнику пива налагодити контакти з тайськими колегами, розглядається можливість постачання солоду;
- у Кореї погодили форми санітарного сертифікату (Health Certificate) для експорту з України продукції окремих видів тваринництва.

Зона вільної торгівлі між Україною та Державою Ізраїль запрацює 1 січня 2021. Це нові можливості для бізнесу та збільшення товарообігу.

7. Завершили перший етап великої цифровізації в МЗС

Електронна черга працює у всіх 116 посольствах і консульствах за кордоном. Розпочалася промисилова експлуатація модулів е-Консула.

"І багато-багато іншого було зроблено. Зокрема, радий, що нам вдалося лібералізувати візову політику в’їзду до України. Але допис у ФБ не гумовий, все не влізе.

Нам, дипломатам, є про що розказати. Але ми прагнемо ще більшого. І на це у нас є наступний, шалений 2021", - резюмував Кулеба.

Раніше Кулеба повідомив, що протягом 2020 року після втручання українських консулів, понад 1600 українських громадян вдалось звільнити з-за грат за кордоном.

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