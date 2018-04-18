Уряд встановив квоти імміграції на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кабінет міністрів України встановив квоти імміграції на 2018 рік, визначивши граничну кількість можливих іммігрантів на це рік. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 18 квітня, передає кореспондент УНН.
Зокрема, Кабмін схвалив розпорядження "Про встановлення квоти імміграції на 2018 рік".
Розпорядженням, розробленим Державною міграційною службою, гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом 2018 року, становить 4388 осіб. Для порівняння, минулого року квота становила 2223 особи.
Квота імміграції формується по таких категоріях:
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- діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
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- висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
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- особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України;
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- особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
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- особи, які раніше перебували в громадянстві України;
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- батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
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- особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
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Нагадаємо, Україна за час незалежності видворила більше 40 тис. іноземців.