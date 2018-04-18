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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство установило квоты иммиграции на 2018 год

Киев • УНН

 • 12981 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Кабинет министров Украины установил квоты иммиграции на 2018 год, определив предельное количество возможных иммигрантов в это год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 апреля, передает корреспондент УНН.

Правительство установило квоты иммиграции на 2018 год

В частности, Кабмин одобрил распоряжение "Об установлении квоты иммиграции на 2018 год".

Распоряжением, разработанным Государственной миграционной службой, предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение 2018 года, составляет 4388 человек. Для сравнения, в прошлом году квота составляла 2223 человека.

Квота иммиграции формируется по таким категориям:

  • деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины;
  • высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины;
  • лица, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США, зарегистрированную в порядке, определенном Кабинетом министров Украины;
  • лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины;
  • лица, которые ранее находились в гражданстве Украины;
  • родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети;
  • лица, которые непрерывно проживали на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.

Напомним, Украина за время независимости выдворила более 40 тыс. иностранцев.

Украинские Национальные Новости

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