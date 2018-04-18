Правительство установило квоты иммиграции на 2018 год

В частности, Кабмин одобрил распоряжение "Об установлении квоты иммиграции на 2018 год".

Распоряжением, разработанным Государственной миграционной службой, предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение 2018 года, составляет 4388 человек. Для сравнения, в прошлом году квота составляла 2223 человека.

Квота иммиграции формируется по таким категориям:



деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины;



высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины;



лица, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США, зарегистрированную в порядке, определенном Кабинетом министров Украины;



лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины;



лица, которые ранее находились в гражданстве Украины;



родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети;



лица, которые непрерывно проживали на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.



Напомним, Украина за время независимости выдворила более 40 тыс. иностранцев.