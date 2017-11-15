Уряд врегулював нарахування пенсій по інвалідності ліквідаторам аварії на ЧАЕС

"Розроблена Міністерством соціальної політики постанова передбачає, що за бажанням осіб вказаних категорій, пенсія по інвалідності обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що прийнята урядом постанова забезпечує реалізацію закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким передбачено обчислення пенсій виходячи з розміру мінімальної заробітної плати особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали особами з інвалідністю.

Нагадаємо, Рада спростила отримання пенсій дружинам і чоловікам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС.