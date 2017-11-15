Кабмин урегулировал начисления пенсий по инвалидности ликвидаторам аварии на ЧАЭС

"Разработанное Министерством социальной политики постановление предусматривает, что по желанию лиц указанных категорий, пенсия по инвалидности исчисляется с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года", - говорится в сообщении.

Указано, что принятое правительством постановление обеспечивает реализацию закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым предусмотрено исчисление пенсий исходя из размера минимальной заработной платы лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий, испытаний, военных учениях с применением ядерного оружия во время прохождения действительной срочной службы и вследствие чего стали лицами с инвалидностью.

Напомним, Рада упростила получение пенсий женам и мужьям умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС.