Уряд визначився, як долатиме бідність в Україні у 2018 році

Зокрема, уряд визначив конкретні заходи на 2018 рік, спрямовані на:

• підвищення дієвості політики зайнятості;

• підвищення грошових доходів населення;

• забезпечення доступу населення до соціальних послуг;

• мінімізацію ризиків бідності;

• соціальне відчуження найбільш вразливих категорій населення.

У Кабінеті міністрів переконані, що реалізація зазначених заходів сприятиме досягненню основних цільових показників щодо зниження рівня бідності, а також досягненню європейських стандартів життя, створенню особливих умов для усунення відчуження окремих груп населення.

Нагадаємо, рівень бідності в Україні у 2017 році за даними Київського міжнародного інституту соціології знизився до 12%.