Уряд визначився, як долатиме бідність в Україні у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив план заходів на 2018 рік щодо реалізації Стратегії подолання бідності. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Зокрема, уряд визначив конкретні заходи на 2018 рік, спрямовані на:
• підвищення дієвості політики зайнятості;
• підвищення грошових доходів населення;
• забезпечення доступу населення до соціальних послуг;
• мінімізацію ризиків бідності;
• соціальне відчуження найбільш вразливих категорій населення.
У Кабінеті міністрів переконані, що реалізація зазначених заходів сприятиме досягненню основних цільових показників щодо зниження рівня бідності, а також досягненню європейських стандартів життя, створенню особливих умов для усунення відчуження окремих груп населення.
Нагадаємо, рівень бідності в Україні у 2017 році за даними Київського міжнародного інституту соціології знизився до 12%.