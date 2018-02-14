Правительство определилось, как будет бороться с бедностью в Украине в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии преодоления бедности. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
В частности, правительство определило конкретные меры на 2018 год, направленные на:
• повышение действенности политики занятости;
• повышение денежных доходов населения;
• обеспечение доступа населения к социальным услугам;
• минимизацию рисков бедности;
• социальное отчуждение наиболее уязвимых категорий населения.
В Кабинете министров уверены, что реализация указанных мер будет способствовать достижению целевых показателей по снижению уровня бедности, а также достижению европейских стандартов жизни, созданию особых условий для устранения отчуждения отдельных групп населения.
Напомним, уровень бедности в Украине в 2017 году по данным Киевского международного института социологии снизился до 12%.