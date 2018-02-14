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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 90655 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100665 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101073 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114400 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102671 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105501 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112409 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство определилось, как будет бороться с бедностью в Украине в 2018 году

Правительство определилось, как будет бороться с бедностью в Украине в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 19440 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии преодоления бедности. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

В частности, правительство определило конкретные меры на 2018 год, направленные на:

• повышение действенности политики занятости;
• повышение денежных доходов населения;
• обеспечение доступа населения к социальным услугам;
• минимизацию рисков бедности;
• социальное отчуждение наиболее уязвимых категорий населения.

В Кабинете министров уверены, что реализация указанных мер будет способствовать достижению целевых показателей по снижению уровня бедности, а также достижению европейских стандартов жизни, созданию особых условий для устранения отчуждения отдельных групп населения.

Напомним, уровень бедности в Украине в 2017 году по данным Киевского международного института социологии снизился до 12%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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