Уряд визначив підстави гуманітарного характеру для перетину тимчасово закритих КПВВ

“Кабінет міністрів України ухвалив Постанову від 25 листопада 2020 року № 1161 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України”. Зокрема, зміни вносяться з метою правового врегулювання умов тимчасового припинення роботи контрольних пунктів в'їзду/виїзду на/з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Зміни врегулювали порядок пропуску осіб під час тимчасового припинення роботи КПВВ за наявності підстав гуманітарного характеру”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такими підставами визнано:

- повернення до місця проживання;

- возз’єднання сім’ї;

- важка хвороба, смерть близьких родичів;

- необхідність забезпечення лікарськими засобами або проходження лікування;

- виїзд з тимчасово окупованої території України на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі;

- перетин КПВВ дитиною у супроводі одного з батьків;

- перетин КПВВ з метою відвідування закладу освіти для навчання;

- необхідність забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань іноземними дипломатами;

- прийняття спадщини.

“Також пропуск може здійснюватися в інших випадках, коли є підстава вважати, що ситуація потребує невідкладного перетину особою КПВВ з підстав гуманітарного характеру або з метою запобігання виникненню загрози життю та здоров’ю особи та/або порушенню її прав у разі політичного переслідування особи на тимчасово окупованій території України тощо. Наявність підстав гуманітарного характеру за можливості повинна бути документально підтверджена”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін спростив в'їзд з окупованих територій підліткам від 14 до 16 років.