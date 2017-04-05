Уряд визначиться з аудитором НАБУ після Пасхи - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Уряд прийме рішення щодо аудитора НАБУ від Кабінету міністрів України після Пасхи. Про це на засіданні Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції заявив голова комітету Єгор Соболєв, передає УНН.
"Я говорив з міністром юстиції, він сказав, що вони планують приймати рішення після Пасхи щодо свого аудитора",- сказав Є.Соболєв.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 21 березня знову не змогла обрати аудитора НАБУ.
Також нагадаємо, активісти запропонували три кандидатури на посаду аудитора НАБУ.