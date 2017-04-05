Правительство определится с аудитором НАБУ после Пасхи - нардеп

"Я говорил с министром юстиции, он сказал, что они планируют принимать решение после Пасхи относительно своего аудитора", - сказал Е.Соболев.

Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 марта вновь не смогла выбрать аудитора НАБУ .

Также напомним, активисты предложили три кандидатуры на должность аудитора НАБУ.