Правительство определится с аудитором НАБУ после Пасхи - нардеп

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 14066 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 92629 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114145 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172704 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126832 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123080 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116004 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106377 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107432 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103865 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Правительство определится с аудитором НАБУ после Пасхи - нардеп

Правительство определится с аудитором НАБУ после Пасхи - нардеп

Киев  •  УНН

 • 12779 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правительство примет решение об аудиторе НАБУ от Кабинета министров Украины после Пасхи. Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил председатель комитета Егор Соболев, передает УНН.

"Я говорил с министром юстиции, он сказал, что они планируют принимать решение после Пасхи относительно своего аудитора", - сказал Е.Соболев.

Как сообщал УНН, Верховная Рада 21 марта вновь не смогла выбрать аудитора НАБУ .

Также напомним, активисты предложили три кандидатуры на должность аудитора НАБУ.

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