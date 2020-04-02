Уряд вивчає можливість придбання у Китаї мобільних госпіталів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Учора, 1 квітня, під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій піднімалося питання про можливість придбання мобільних шпиталів у Китаї. Про це УНН повідомляє з посиланням на результати засідання комісії.
Комісія під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля доручила очільникам МЗС, МОЗ та Міністерства інфраструктури вивчити питання щодо закупівлі трьох-чотирьох мобільних госпіталів у Китаї.
Також урядовцям було доручене опрацювання питання зі створення фонду гуманітарної допомоги.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що в окремих регіонах можуть організувати мобільні госпіталі.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 804 випадки COVID-19.