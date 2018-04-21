Уряд Вірменії закликав опозицію до переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян закликав опозиційного депутата Нікола Пашиняна до негайних переговорів. Про це сказано в заяві, опублікованій на офіційному сайті прем'єр-міністра, передає УНН.
“Глибоко стурбований внутрішньополітичними процесами, які пошируються в країні. З метою уникнення необоротних втрат, закликаю депутата Національних Зборів Нікола Пашиняна сісти за стіл політичного діалогу і переговорів. Це потрібно зробити негайно”, - сказано в заяві Саргсяна.
Він також висловив упевненість в тому, що формуванню подібного, рівноцінного ситуації, діалогу можуть сприяти всі політичні сили країни.
Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, в Єревані повинен був відбутися черговий мітинг, однак поліція перешкодила проведенню ходи.