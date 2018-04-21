Правительство Армении призвало оппозицию к переговорам

“Глубоко обеспокоен распространяющимися внутриполитическими процессами. С целью избежать необратимых потерь, призываю депутата Национального Собрания Никола Пашиняна сесть за стол политического диалога и переговоров. Это нужно сделать незамедлительно”, — сказано в заявлении Саргсяна.

Он также выразил уверенность в том, что формированию подобного, равноценного ситуации, диалога могут способствовать все политические силы страны.

Напомним, сегодня, 21 апреля, в Ереване должен был состояться очередной митинг, однако полиция воспрепятствовала проведению шествия.