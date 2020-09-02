Уряд відтермінував нові правила зарахування дітей в інтернати на 4 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні сьогодні прийняв рішення відтермінувати нові правила зарахування дітей в інтернатні заклади на 4 місяці, передає кореспондент УНН.
"На початку впровадження карантинних заходів через поширення пандемії інтернатні заклади Міносвіти одночасно відправили по домівкам 42 тисячі дітей, без будь-якого визначення спроможності кожної сімї забезпечити потреби дітей", - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Вона нагадала, саме з метою оцінки потреб сімей та дітей, які влаштовуються до інтернатних закладів, у соціальних, медичних та освітніх послугах, а також з наміром сприяти врахуванню найкращих інтересів дитини та розвитку відповідних послуг за місцем проживання сімї, 1 червня урядом було прийнято постанову, якою затверджено порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання дітей.
"Стислі строки реалізації порядку, що обмежені початком нового навчального року, призвели до складнощів з організацією одночасного та масового проведення оцінювання потреб сімей та дітей у соціальних послугах. Крім того, виникла доцільність чітко визначити особливості навчального процесу в спеціальних школах, саме для таких дітей, як сліпі, глухі, діти із складними порушеннями розвитку, та дітей які влаштовуються до дитячих будинків-інтернатів 3, 4 профілю. Сьогодні на уряді ми пропонуємо відтермінувати нові правила зарахування дітей в інтернатні заклади на 4 місяці, тобто на період першого семестру. Відтак, зараховувати дитину на цілодобове перебування до відповідних закладів можна буде, як і зараз це робиться, за наказом керівника відповідного закладу", - заявила міністр.
З її слів, цей час відтермінування дасть можливість провести додатковий діалог у суспільстві.
Уряд підтримав рішення з доопрацюванням в триденний термін.
Нагадаємо, виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив про пропозицію доповнити закон України "Про повну загальну середню освіту" нормою, згідно з якою здобуття загальної середньої освіти можуть забезпечувати санаторні школи.