Уряд виділяє додаткові 3,1 млрд грн регіонам, які найбільше постраждали від війни
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Кабінет міністрів України виділяє регіонам та громадам, які найбільше постраждали від війни додаткові 3,1 млрд грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«Уряд виділяє регіонам та громадам додаткові 3,1 млрд грн. Це дотація місцевим бюджетам, яка посилить їх спроможності», - написав Шмигаль.
За його словами, кошти отримають 516 територіальних громад і 4 області: Донеччина, Луганщина, Херсонщина та Запорізька область. Це вже друга додаткова дотація регіонам, які найбільше постраждали від війни.
«Два місяці тому Уряд виділив 10,2 млрд грн для 17 областей і 853 громад», - додав Шмигаль.
Доповнення
Кабмін затвердив рішення про відбудову об’єктів інфраструктури Київщини та Миколаївщини.