Уряд виділив регіонам 231 млн грн на розвиток Центрів надання адмінпослуг

Цитата:

"Регіони цьогоріч отримають 231 млн грн на розвиток Центрів надання адміністративних послуг", - написав Шмигаль.

За його словами, уряд затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на розвиток ЦНАПів.

"Ми ставимо дуже чітке та амбітне завдання, аби за 2-3 роки такий центр був у кожній громаді, а люди могли отримувати якісні та зручні державні послуги", - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про оптимізацію роботи центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, що надаються в електронні формі.



Верховна Рада України 3 листопада 2020 року ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до законодавства щодо функціонування Центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі.