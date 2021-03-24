Уряд виділив регіонам 231 млн грн на розвиток Центрів надання адмінпослуг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів України виділив регіонам 231 млн грн на розвиток Центрів надання адміністративних послуг. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Регіони цьогоріч отримають 231 млн грн на розвиток Центрів надання адміністративних послуг", - написав Шмигаль.
За його словами, уряд затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на розвиток ЦНАПів.
"Ми ставимо дуже чітке та амбітне завдання, аби за 2-3 роки такий центр був у кожній громаді, а люди могли отримувати якісні та зручні державні послуги", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про оптимізацію роботи центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, що надаються в електронні формі.
Верховна Рада України 3 листопада 2020 року ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до законодавства щодо функціонування Центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі.