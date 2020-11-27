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Зеленский підписав закон про оптимізацію роботи ЦНАПів

Зеленский підписав закон про оптимізацію роботи ЦНАПів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про оптимізацію роботи центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, що надаються в електронні формі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОП.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі" № 943-ІХ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Закон спрямований на оптимізацію мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг, удосконалення доступу до адміністративних послуг в електронній формі та розв'язання проблем у сфері надання таких послуг. Документом запроваджується моніторинг якості надання адміністративних послуг

"Закон передбачає, що ЦНАПи можуть мати власні найменування та символіку. Окремо від найменування та символіки центри матимуть право використовувати позначення "Центр Дії". Також створюється Єдиний державний веб-портал електронних послуг, що дасть змогу збільшити кількість послуг, які надаватимуться онлайн – без обов'язкового відвідування ЦНАПів", - додали в ОП.

Нагадаємо, Верховна Рада України 3 листопада ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до законодавства щодо функціонування Центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі.

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