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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 11109 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 42699 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 62910 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 75576 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 88518 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112340 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114102 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Зеленский подписал закон об оптимизации работы ЦПАУ

Зеленский подписал закон об оптимизации работы ЦПАУ

Киев  •  УНН

 • 15695 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации работы центров предоставления административных услуг и усовершенствовании доступа к административным услугам в электронной форме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме" № 943-ІХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Закон направлен на оптимизацию сети и функционирования центров предоставления административных услуг, совершенствование доступа к административным услугам в электронной форме и решения проблем в сфере предоставления таких услуг. Документом вводится мониторинг качества предоставления административных услуг

"Закон предусматривает, что ЦПАУ могут иметь собственные наименования и символику. Отдельно от наименования и символики центры будут иметь право использовать обозначение "Центр Действия". Также создается Единый государственный веб-портал электронных услуг, что позволит увеличить количество услуг, предоставляемых онлайн - без обязательного посещения ЦПАУ", - добавили в ОП.

Напомним, Верховная Рада Украины 3 ноября приняла в целом законопроект о внесении изменений в законодательство относительно функционирования Центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме.

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