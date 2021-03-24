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Правительство выделило регионам 231 млн грн на развитие центров предоставления админуслуг

Правительство выделило регионам 231 млн грн на развитие центров предоставления админуслуг

Киев  •  УНН

 • 16904 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины выделил регионам 231 млн грн на развитие центров предоставления административных услуг. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Регионы в этом году получат 231 млн грн на развитие центров предоставления административных услуг", - написал Шмыгаль.

По его словам, правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на развитие ЦПАУ.

"Мы ставим очень четкую и амбициозную задачу, чтобы через 2-3 года такой центр был в каждой общине, а люди могли получать качественные и удобные государственные услуги", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации работы центров предоставления административных услуг и усовершенствовании доступа к административным услугам в электронной форме.

Верховная Рада Украины 3 ноября 2020 года приняла в целом законопроект о внесении изменений в законодательство относительно функционирования Центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме.

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