Кабмін виділив 86 млн грн на обладнання для Охматдиту та лікування українців за кордоном

"Уряд виділив 86 млн грн для покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я. Зокрема, передбачаються додаткові кошти на "Охматдит" для придбання рентгенівської трубки до апарату комп’ютерного томографа, придбання джерел іонізуючого випромінювання для апаратів променевої терапії для Національного інституту раку. Також на 12 млн грн буде розширено фінансування з програмою "лікування українців за кордоном", - написав Шмигаль.

Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні планує перерозподілити видатки МОЗ на 2020 рік, зокрема, на придбання рентгенівської трубки для Охматдиту та перерозподіл коштів на програму щодо оплати праці держслужбовців.