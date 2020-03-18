Уряд виділить ще 70 млн грн на засоби індивідуального захисту

ukru
20 березня, 16:58 • 80061 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 152798 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 249047 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 250917 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 249191 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231641 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 201063 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185900 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146149 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150233 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 23135 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 37306 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 16483 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 36621 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 25758 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 249051 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 250922 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 249195 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231642 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 201063 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 80002 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 27946 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140429 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154003 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113348 перегляди
Актуальне
Уряд виділить ще 70 млн грн на засоби індивідуального захисту

Уряд виділить ще 70 млн грн на засоби індивідуального захисту

Київ • УНН

 • 13256 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні виділить 70 млн грн на засоби індивідуального захисту та створить стабілізаційний фонд держави на тлі ситуації з коронавірусом. Про це заявив на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“На минулому тижні виділили 100 млн грн на засоби індивідуального захисту. Зараз виділимо ще 70 млн грн. Розробляємо механізми контролю. Сьогодні ми приймемо рішення про утворення стабілізаційного фонду держави”, — сказав Шмигаль.

За його словами, уряд веде перемовини з мережами аптек, супермаркетів, виробниками медичної продукції, дистриб'юторами, аби запроваджені заходи спричиняли українцям якомога менший дискомфорт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 18 березня планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про зміну порядку надання державної підтримки підприємцям, а також проект розпорядження про виділення коштів з резервного фонду держбюджету.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.26
Bitcoin
$84,677.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,987.71