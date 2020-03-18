Уряд виділить ще 70 млн грн на засоби індивідуального захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні виділить 70 млн грн на засоби індивідуального захисту та створить стабілізаційний фонд держави на тлі ситуації з коронавірусом. Про це заявив на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“На минулому тижні виділили 100 млн грн на засоби індивідуального захисту. Зараз виділимо ще 70 млн грн. Розробляємо механізми контролю. Сьогодні ми приймемо рішення про утворення стабілізаційного фонду держави”, — сказав Шмигаль.
За його словами, уряд веде перемовини з мережами аптек, супермаркетів, виробниками медичної продукції, дистриб'юторами, аби запроваджені заходи спричиняли українцям якомога менший дискомфорт.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 18 березня планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про зміну порядку надання державної підтримки підприємцям, а також проект розпорядження про виділення коштів з резервного фонду держбюджету.