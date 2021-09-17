Уряд Великої Британії планує відмовитися від ряду законів ЄС

Контекст

Процес виходу Великої Британії з ЄС офіційно було завершено в грудні 2020 року, але для забезпечення правової безпеки всі британські закони, засновані на законодавстві Євросоюзу, зберігають силу. Їх скасування може вплинути на і без того складні відносини Лондона і Брюсселя, вказує агентство AFP.

Які закони планується змінити

Так, уряд в Лондоні має намір відмовитися від прийнятого у 2016 році “Загального регламенту захисту персональних даних” (GDPR). Британський закон буде “більш відповідним і менш складним”, пообіцяв Фрост. Однак прийняте в ЄС регулювання, яке вважається стандартом у всьому світі, є основою угоди, що дозволяє британським компаніям обмінюватися даними з фірмами з Євросоюзу. Нове британське регулювання загрожує місцевим компаніям винятком з цифрового ринку ЄС.

За словами Фроста, Лондон має намір “модернізувати застарілі автомобільні стандарти ЄС”. Це може привести до неприємних наслідків для автомобільної промисловості, в якій британські виробники традиційно співпрацюють з колегами по іншу сторону Ла-Маншу.

Ще одна важлива галузь — сільське господарство. Тут Лондон хоче переглянути обмеження на імпорт і використання генетично модифікованих рослин і тварин, що може відкрити шлях до нових торговельних угод з США і іншими країнами. Серед інших можливих реформ — скасування правила ЄС, яке обмежує використання традиційної англо-американської системи вимірювання, зокрема стосовно напоїв.

Лейбористи критикують уряд

Лейбористська партія розкритикувала ініціативи, оголошені Фростом, назвавши їх провальними. Переважно було б, вважають в опозиції, якби уряд зайнявся поточними проблемами, пов’язаними з Brexit. Останнім часом, наприклад, масова міграція громадян Євросоюзу призвела до нестачі водіїв вантажівок і значних проблем з логістикою.

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