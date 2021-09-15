Джонсон оновив уряд Британії: хто втратив, а хто отримав посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в середу звільнив деяких міністрів, щоб оновити свій уряд, після розбіжностей з приводу Covid-19, Афганістану і податків, понизивши в посаді міністра закордонних справ Доміка Рааба. Про це інформує УНН з посиланням на AFP та ВВС.
Деталі
Рааб обійме посаду міністра юстиції, але збереже за собою роль заступника прем'єр-міністра, підтвердив Даунінг-стріт.
Міністр торгівлі Ліз Трас, яка провела ряд угод з моменту повного виходу Великої Британії з ЄС в січні, замінить його на посаді голови МЗС. Ліз Трас, раніше очолювала міністерство міжнародної торгівлі і міністерство у справах жінок і рівності. Даунінг-стріт підтвердив, що Трас збереже пост в міністерстві у справах жінок.
Своїх постів також позбулися: міністр освіти Гевін Вільямсон, міністр юстиції Роберт Бакленд і міністр житлового будівництва Роберт Дженрік - його місце зайняв Майкл Гоув.
Голова МВС Пріті Пател, про можливу відставку якої ходили чутки, залишилася на своїй посаді.
Після прем'єр-міністра ролі канцлера (міністра фінансів), міністра внутрішніх справ і міністра закордонних справ вважаються вищими посадами в кабінеті міністрів Великої Британії.
Критика Рааба
Незабаром після взяття талібами Афганістану з'ясувалося, що Рааб не став дзвонити міністрові закордонних справ Афганістану з приводу евакуації перекладачів, які допомагали британським військам. У момент взяття Кабула він перебував з родиною у відпустці на Криті.
На Рааба обрушився шквал критики, опозиція вимагала його відставки, але тоді Джонсон сказав, що повністю довіряє своєму міністру закордонних справ.
Згідно з опитуваннями, Домінік Рааб - відома, але не найпопулярніша фігура серед консерваторів, його дії на посту голови МЗС схвалюють близько чверті опитаних.
Доповнення
Минулого тижня Джонсон порушив передвиборчу обіцянку не підвищувати податки, оголосивши про новий податок на фінансування, що знаходиться під контролем державної Національної служби охорони здоров'я (NHS) і догляду за людьми похилого віку.
Джонсон у вівторок виклав план по відновленню обмежень на пандемію, щоб запобігти новій кризі, яка може статися взимку з повторним зростанням кількості госпіталізацій через Covid-19.
Джонсон зробив боротьбу з регіональною нерівністю пріоритетом для свого уряду, але пандемія Covid-19 затьмарила дії щодо деяких ключових обіцянок, які він дав у 2019 році.