Джонсон обновил правительство Британии: кто потерял, а кто получил должность
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду уволил некоторых министров, чтобы обновить свое правительство, после разногласий по поводу Covid-19, Афганистана и налогов, понизив в должности министра иностранных дел Домика Рааба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и ВВС.
Детали
Рааб займет должность министра юстиции, но сохранит за собой роль заместителя премьер-министра, подтвердил Даунинг-стрит.
Министр торговли Лиз Трасс, которая провела ряд соглашений с момента полного выхода Великобритании из ЕС в январе, заменит его на посту главы МИД. Лиз Трасс, ранее возглавляла министерство международной торговли и министерство по делам женщин и равенства. Даунинг-стрит подтвердил, что Трасс сохранит пост в министерстве по делам женщин.
Своих постов также лишились: министр образования Гэвин Уильямсон, министр юстиции Роберт Бакленд и министр жилищного строительства Роберт Дженрик - его место занял Майкл Гоув.
Глава МВД Прити Пател, о возможной отставке которой ходили слухи, осталась на своей должности.
После премьер-министра роли канцлера (министра финансов), министра внутренних дел и министра иностранных дел считаются высшими должностями в кабинете министров Великобритании.
Критика Рааба
Вскоре после взятия талибами Афганистана выяснилось, что Рааб не стал звонить министру иностранных дел Афганистана по поводу эвакуации переводчиков, которые помогали британским войскам. В момент взятия Кабула он находился с семьей в отпуске на Крите.
На Рааба обрушился шквал критики, оппозиция требовала его отставки, но тогда Джонсон сказал, что полностью доверяет своему министру иностранных дел.
Согласно опросам, Доминик Рааб - известная, но не самая популярная фигура среди консерваторов, его действия на посту главы МИД одобряют около четверти опрошенных.
Дополнение
На прошлой неделе Джонсон нарушил предвыборное обещание не повышать налоги, объявив о новом налоге на финансирование, находящегося под контролем государственной Национальной службы здравоохранения (NHS) и ухода за пожилыми людьми.
Джонсон во вторник изложил план по восстановлению ограничений на пандемию, чтобы предотвратить новый кризис, который может произойти зимой с повторным ростом числа госпитализаций из-за Covid-19.
Джонсон сделал борьбу с региональным неравенством приоритетом для своего правительства, но пандемия Covid-19 затмила действия в отношении некоторых ключевых обещаний, которые он дал в 2019 году.