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Джонсон обновил правительство Британии: кто потерял, а кто получил должность

Киев  •  УНН

 • 15760 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду уволил некоторых министров, чтобы обновить свое правительство, после разногласий по поводу Covid-19, Афганистана и налогов, понизив в должности министра иностранных дел Домика Рааба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и ВВС.

Детали

Рааб займет должность министра юстиции, но сохранит за собой роль заместителя премьер-министра, подтвердил Даунинг-стрит.

Министр торговли Лиз Трасс, которая провела ряд соглашений с момента полного выхода Великобритании из ЕС в январе, заменит его на посту главы МИД. Лиз Трасс, ранее возглавляла министерство международной торговли и министерство по делам женщин и равенства. Даунинг-стрит подтвердил, что Трасс сохранит пост в министерстве по делам женщин.

Своих постов также лишились: министр образования Гэвин Уильямсон, министр юстиции Роберт Бакленд и министр жилищного строительства Роберт Дженрик - его место занял Майкл Гоув.

Глава МВД Прити Пател, о возможной отставке которой ходили слухи, осталась на своей должности.

После премьер-министра роли канцлера (министра финансов), министра внутренних дел и министра иностранных дел считаются высшими должностями в кабинете министров Великобритании.

Критика Рааба

Вскоре после взятия талибами Афганистана выяснилось, что Рааб не стал звонить министру иностранных дел Афганистана по поводу эвакуации переводчиков, которые помогали британским войскам. В момент взятия Кабула он находился с семьей в отпуске на Крите.

На Рааба обрушился шквал критики, оппозиция требовала его отставки, но тогда Джонсон сказал, что полностью доверяет своему министру иностранных дел.

Согласно опросам, Доминик Рааб - известная, но не самая популярная фигура среди консерваторов, его действия на посту главы МИД одобряют около четверти опрошенных.

Дополнение

На прошлой неделе Джонсон нарушил предвыборное обещание не повышать налоги, объявив о новом налоге на финансирование, находящегося под контролем государственной Национальной службы здравоохранения (NHS) и ухода за пожилыми людьми.

Джонсон во вторник изложил план по восстановлению ограничений на пандемию, чтобы предотвратить новый кризис, который может произойти зимой с повторным ростом числа госпитализаций из-за Covid-19.

Джонсон сделал борьбу с региональным неравенством приоритетом для своего правительства, но пандемия Covid-19 затмила действия в отношении некоторых ключевых обещаний, которые он дал в 2019 году.

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