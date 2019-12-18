Уряд вдосконалив процедуру надання громадянства для захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Уряд вдосконалив порядок надання громадянства України особам, які зазнали політичних переслідувань через захист України, а саме порядок визначення громадян, засуджених через політичні мотиви на території своєї держави за підтримку України. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.
"Уряд удосконалив порядок надання громадянства України особам, котрі зазнали політичних переслідувань через захист України, її територіальної цілісності та суверенітету", - повідомив Прем’єр.
Зазначається, що новий порядок дозволяє визначити громадян, які засуджені через політичні мотиви на території своєї держави за підтримку України і, водночас, не допустити надання громадянства особам, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини з інших, крім політичних підстав.
Нагадаємо, 6 червня, Верховна Рада ухвалила закон щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Відповідне рішення підтримали 230 народних депутатів.