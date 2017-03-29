Уряд ухвалив концепцію реформування ДФС (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування Державної фіскальної служби. Відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Є пропозиція підтримати і саму концепцію і пункти 4.3.8 , 4.3.9 і 5.18, які пов'язані з цією концепцією", - сказав В.Гройсман.
При цьому він зазначив, що в триденний термін концепція має бути доопрацьована, зокрема мають бути внесені технічні правки.
Як повідомляв УНН, Україна і США обговорили реформу ДФС і зміни до Податкового кодексу.