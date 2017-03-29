Правительство одобрило концепцию реформирования ГФС (дополнено)

“Есть предложение поддержать и саму концепцию и пункты 4.3.8, 4.3.9 и 5.18, которые связаны с этой концепцией”, — сказал В.Гройсман.

При этом он отметил, что в трехдневный срок концепция должна быть доработана, в частности должны быть внесены технические правки.

Как сообщал УНН, Украина и США обсудили реформу ГФС и изменения в Налоговый кодекс.