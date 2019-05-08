Уряд удосконалив процедуру середньострокового бюджетного планування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовані та розроблені Мінекономрозвитку рішення для продовження переходу до середньострокового бюджетного планування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
“Згідно з ухваленими змінами Мінекономрозвитку відтепер не здійснюватиме щорічну підготовку прогнозу зведеного балансу фінансових ресурсів України, оскільки це не передбачено змінами до Бюджетного кодексу України від 6 грудня 2018 року щодо запровадження середньострокового бюджетного планування”, — йдеться у повідомленні.
Також уряд виключив із переліку завдань Мінекономрозвитку завдання щодо формування і подання Мінфіну переліку державних цільових програм, які передбачається виконати у відповідному періоді з використанням бюджетних коштів. Відповідно до закону щодо реалізації державних цільових програм, функції з формування їхнього переліку на відповідний період повністю покладені на Мінфін.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив ініційовані Мінекономрозвитку зміни, які вдосконалять процес розроблення державних та регіональних прогнозних, а також програмних документів відповідно до середньострокового бюджетного планування.