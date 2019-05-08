Правительство усовершенствовало процедуру среднесрочного бюджетного планирования
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня Кабинет Министров Украины принял инициированные и разработанные Минэкономразвития решения для продолжения перехода к среднесрочному бюджетному планированию. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"Согласно принятым изменениям Минэкономразвития отныне не будет осуществлять ежегодную подготовку прогноза сводного баланса финансовых ресурсов Украины, поскольку это не предусмотрено изменениями в Бюджетный кодекс Украины от 6 декабря 2018 о введении среднесрочного бюджетного планирования", - говорится в сообщении.
Также правительство исключило из перечня задач Минэкономразвития задачи по формированию и представлению Минфина перечень государственных целевых программ, которые предполагается выполнить в соответствующем периоде с использованием бюджетных средств. Согласно закону по реализации государственных целевых программ, функции по формированию их перечня на соответствующий период полностью возложены на Минфин.
Напомним, Кабинет министров принял инициированные Минэкономразвития изменения, которые усовершенствуют процесс разработки государственных и региональных прогнозных, а также программных документов в соответствии с среднесрочного бюджетного планирования.