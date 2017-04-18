Уряд Туреччини продовжив режим надзвичайного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, продовжила режим надзвичайного стану у країні ще на три місяці. Тепер це рішення надійде на розгляд парламенту, передає УНН з посиланням на Deusche Welle.
Спочатку режим НС був введений в країні після невдалої спроби держперевороту влітку 2016 року — строком на три місяці, потім він продовжувався.
Варто зазначити, що режим надзвичайного стану дозволяє президенту та уряду Туреччини вводити нові закони без схвалення парламенту.
Як повідомляв УНН, у Стамбулі тисячі мітингувальників вийшли на вулиці, протестуючи проти результатів референдуму в Туреччині.