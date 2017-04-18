Правительство Турции продлило режим чрезвычайного положения

Сначала режим ЧС был введен в стране после неудачной попытки госпереворота летом 2016 года — сроком на три месяца, потом он продлевался.

Стоит отметить, что режим чрезвычайного положения позволяет президенту и правительству Турции вводить новые законы без одобрения парламента.

Как сообщал УНН, в Стамбуле тысячи митингующих вышли на улицы, протестуя против результатов референдума в Турции.