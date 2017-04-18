Правительство Турции продлило режим чрезвычайного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Совет министров Турции в понедельник, 17 апреля, продолжил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Теперь это решение поступит на рассмотрение парламента, передает УНН со ссылкой на Deusche Welle.
Сначала режим ЧС был введен в стране после неудачной попытки госпереворота летом 2016 года — сроком на три месяца, потом он продлевался.
Стоит отметить, что режим чрезвычайного положения позволяет президенту и правительству Турции вводить новые законы без одобрения парламента.
Как сообщал УНН, в Стамбуле тысячи митингующих вышли на улицы, протестуя против результатов референдума в Турции.