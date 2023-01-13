Уряд створює міжвідомчу групу для перегляду інструментів державного регулювання для бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Кабінет міністрів створює міжвідомчу групу, яка займатиметься переглядом інструментів державного регулювання для бізнесу. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Сьогодні створюємо міжвідомчу групу, яка у прискореному режимі займеться переглядом всіх інструментів контролю і державного регулювання для бізнесу”, – заявив прем’єр.
Деталі
Він зазначив, що зараз в Україні існує практично 1000 інструментів державного регулювання для бізнесу. 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а також десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв.
Робота міжвідомчої групи сприятиме пришвидшенню дерегуляції та покращенню бізнес-клімату в Україні.
Доповнення
Шмигаль також анонсував створення агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.