Уряд створює міжвідомчу групу для перегляду інструментів державного регулювання для бізнесу

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“Сьогодні створюємо міжвідомчу групу, яка у прискореному режимі займеться переглядом всіх інструментів контролю і державного регулювання для бізнесу”, – заявив прем’єр.

Деталі

Він зазначив, що зараз в Україні існує практично 1000 інструментів державного регулювання для бізнесу. 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а також десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв.

Робота міжвідомчої групи сприятиме пришвидшенню дерегуляції та покращенню бізнес-клімату в Україні.

Доповнення

Шмигаль також анонсував створення агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.