Правительство создает межведомственную группу для пересмотра инструментов государственного регулирования для бизнеса

Цитата

“Сегодня создаем межведомственную группу, которая в ускоренном режиме займется пересмотром всех инструментов контроля и государственного регулирования для бизнеса”, – заявил премьер.

Детали

Он отметил, что сейчас в Украине существует практически 1000 инструментов государственного регулирования для бизнеса. 528 разрешений, 224 лицензии, 157 согласований, а также десятки деклараций, заключений, удостоверений и свидетельств.

Работа межведомственной группы будет способствовать ускорению дерегуляции и улучшению бизнес-климата в Украине.

Дополнение

Шмыгаль также анонсировал создание агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.