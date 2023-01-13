Правительство создает межведомственную группу для пересмотра инструментов государственного регулирования для бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Кабинет министров создает межведомственную группу, которая будет заниматься пересмотром инструментов государственного регулирования для бизнеса. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
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“Сегодня создаем межведомственную группу, которая в ускоренном режиме займется пересмотром всех инструментов контроля и государственного регулирования для бизнеса”, – заявил премьер.
Детали
Он отметил, что сейчас в Украине существует практически 1000 инструментов государственного регулирования для бизнеса. 528 разрешений, 224 лицензии, 157 согласований, а также десятки деклараций, заключений, удостоверений и свидетельств.
Работа межведомственной группы будет способствовать ускорению дерегуляции и улучшению бизнес-климата в Украине.
Дополнение
Шмыгаль также анонсировал создание агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.