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Уряд створив комісію для перевірки витрат держкоштів на відновлення Донбасу - В.Черниш

Уряд створив комісію для перевірки витрат держкоштів на відновлення Донбасу - В.Черниш

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Уряд створив міжвідомчу групу для вивчення ефективності використання коштів на будівництво і відновлення інфраструктури на Донбасі. Про це на брифінгу заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передає кореспондент УНН.

"Уряд прийняв рішення про створення міжвідомчої групи, яка вивчить ефективність використання цих коштів (які виділяються для будівництва і відновлення Донбасу - ред.)", - повідомив В.Черниш.

За його словами, протягом січня кілька відомств нададуть своїх представників у робочу групу.

"Рівень освоєння коштів надзвичайно низький, на жаль. Через це навіть можна говорити, що деякі роботи чи послуги, які будуть замовлятися, ціна на них із зрозумілих причин може бути завищена", - сказав В.Черниш.

Він також додав, що на Донбасі також низький рівень взаємодії з окремими громадами.

Раніше про плани створити спецкомісію для перевірки витрат держкоштів на відновлення Донбасу повідомляла віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

Українські Національні Новини

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