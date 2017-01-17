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Правительство создало комиссию для проверки расходов госсредств на восстановление Донбасса - В.Черныш

Правительство создало комиссию для проверки расходов госсредств на восстановление Донбасса - В.Черныш

Киев • УНН

 • 6955 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Правительство создало межведомственную группу для изучения эффективности использования средств на строительство и восстановление инфраструктуры на Донбассе. Об этом на брифинге заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает корреспондент УНН.

"Правительство приняло решение о создании межведомственной группы, которая изучит эффективность использования этих средств (которые выделяются для строительства и восстановления Донбасса - ред.)", - Сообщил В.Черныш.

По его словам, в январе несколько ведомств предоставят своих представителей в рабочую группу.

"Уровень освоения средств чрезвычайно низкий, к сожалению. Поэтому даже можно говорить, что некоторые работы или услуги, которые будут заказываться, цена на них по понятным причинам может быть завышена", - сказал В.Черныш.

Он также добавил, что на Донбассе также низкий уровень взаимодействия с отдельными общинами.

Ранее о планах создать спецкомиссию для проверки расходов госсредств на восстановление Донбасса сообщала вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

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