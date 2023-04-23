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Уряд США планує оснастити електростанції технологією уловлювання вуглецевих викидів

Уряд США планує оснастити електростанції технологією уловлювання вуглецевих викидів

Київ • УНН

 • 371670 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Американське агентство з охорони навколишнього середовища планує оснастити електростанції, що працюють на природному газі, технологією уловлювання вуглецевих викидів, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Незабаром в уряді США можуть висунути нові вимоги для електростанцій, що працюють на природному газі: встановити технологію уловлювання вуглецевих викидів.

Очікують, що на цьому тижні Агентство з охорони навколишнього середовища оприлюднить стандарти для нових та чинних електростанцій, на які припадає приблизно чверті викидів парникових газів у США.

Нововведення повинні замінити правила "Американської чистої енергії", які впровадив 45-й президент США Дональд Трамп та "План чистої енергії" 44-го президента Сполучених Штатів Барака Обами (обидва були визнані недійсними).

За словами експертів у галузі права на чисте повітря та представників промисловості, які брали участь у переговорах з EPA, стандарти, які розроблялися більше року, мають ґрунтуватися на потенціалі заводу. Це стосується скорочення викидів за допомогою технології уловлювання та зберігання вуглецю (CCS).

Доповнення

Більшість нових газових електростанцій наразі не платять податки за викиди вуглецю, тому нові правила можуть ускладнити конкуренцію з електростанціями, які працюють на енергії сонця та вітру.

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