Правительство США планирует оснастить электростанции технологией улавливания углеродных выбросов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Американское агентство по охране окружающей среды планирует оснастить электростанции, работающие на природном газе, технологией улавливания углеродных выбросов, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Вскоре в правительстве США могут выдвинуть новые требования для электростанций, работающих на природном газе: установить технологию улавливания углеродных выбросов.
Ожидается, что на этой неделе Агентство по охране окружающей среды обнародует стандарты для новых и действующих электростанций, на которые приходится примерно четверть выбросов парниковых газов в США.
Нововведения должны заменить правила "Американской чистой энергии", которые внедрил 45-й президент США Дональд Трамп и "План чистой энергии" 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы (оба были признаны недействительными).
По словам экспертов в области права на чистый воздух и представителей промышленности, участвовавших в переговорах с EPA, стандарты, которые разрабатывались более года, должны основываться на потенциале завода. Это касается сокращения выбросов с помощью технологии улавливания и хранения углерода (CCS).
Дополнение
Большинство новых газовых электростанций пока не платят налоги за выбросы углерода, поэтому новые правила могут усложнить конкуренцию с электростанциями, работающими на энергии солнца и ветра.