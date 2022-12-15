Уряд США може виступити інвестором у розвиток титанової галузі України

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За інформацією керівника ОГХК, адміністрація Дж. Байдена зараз розглядає фінансування біля дюжини закордонних проектів із видобутку та переробки корисних копалин, таких як титан, для вирішення проблем із постачанням сировини в США.

Видобування нікелю у Бразилії вже фінансується по такій програмі. До того ж, вже другий рік поспіль до законопроекту про оборонні видатки США вносяться пункти про посилення американо-українського співробітництва у титановій галузі, аби позбутися імпортної залежності від рф і Китаю. У США є власні виробники титанової руди, однак цих можливостей недостатньо для покриття існуючих потреб, які постійно зростають. США вимушені не лише імпортувати велику кількість руди та титанової губки, але й диверсифікувати поставки та шукати заміну постачальникам з Китаю та росії, протистояння з якими дедалі загострюється.

За даними Геологічної служби США, минулого року український ільменіт становив приблизно 5% світового виробництва руди, яка використовується для виробництва титану. Україна з її ресурсами і потенціалом, фактично, стає замість росії «промисловим тилом» західного світу. Із початком війни весь світ відчув нашу провідну роль у глобальній продовольчій безпеці. Те ж саме відбувається сьогодні із титановою сировиною і буде відбуватися ще по багатьох інших позиціях: насамперед, у видобуванні рідкоземельних металів.

У якій формі може бути закріплене це стратегічне партнерство – вирішувати президентам і урядам наших країн. Але в тому, що в Україні з’являться потужні американські титанові інвестиції, сучасні технології та принципово нові виробництва – в цьому в мене немає ніяких сумнівів, вважає Іткін.