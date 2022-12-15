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Уряд США може виступити інвестором у розвиток титанової галузі України

Уряд США може виступити інвестором у розвиток титанової галузі України

Київ • УНН

 • 688708 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Будівництво нових виробничих потужностей із виробництва титану в Україні може бути профінансовано урядом США – вважає в.о. голови правління ОГХК Владислав Іткін, передає УНН.

Деталі

За інформацією керівника ОГХК, адміністрація Дж. Байдена зараз розглядає фінансування біля дюжини закордонних проектів із видобутку та переробки корисних копалин, таких як титан, для вирішення проблем із постачанням сировини в США.

Видобування нікелю у Бразилії вже фінансується по такій програмі. До того ж, вже другий рік поспіль до законопроекту про оборонні видатки США вносяться пункти про посилення американо-українського співробітництва у титановій галузі, аби позбутися імпортної залежності від рф і Китаю. У США є власні виробники титанової руди, однак цих можливостей недостатньо для покриття існуючих потреб, які постійно зростають. США вимушені не лише імпортувати велику кількість руди та титанової губки, але й диверсифікувати поставки та шукати заміну постачальникам з Китаю та росії, протистояння з якими дедалі загострюється.

За даними Геологічної служби США, минулого року український ільменіт становив приблизно 5% світового виробництва руди, яка використовується для виробництва титану. Україна з її ресурсами і потенціалом, фактично, стає замість росії «промисловим тилом» західного світу. Із початком війни весь світ відчув нашу провідну роль у глобальній продовольчій безпеці. Те ж саме відбувається сьогодні із титановою сировиною і буде відбуватися ще по багатьох інших позиціях: насамперед, у видобуванні рідкоземельних металів.

У якій формі може бути закріплене це стратегічне партнерство – вирішувати президентам і урядам наших країн. Але в тому, що в Україні з’являться потужні американські титанові інвестиції, сучасні технології та принципово нові виробництва – в цьому в мене немає ніяких сумнівів, вважає Іткін.

Українські Національні Новини

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