Правительство США может выступить инвестором для развития титановой отрасли Украины

Детали

По информации руководителя ОГХК, администрация Дж. Байдена сейчас рассматривает финансирование около дюжины зарубежных проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, таких как титан, для решения проблем по поставкам сырья в США.

Добыча никеля в Бразилии уже финансируется по программе. К тому же уже второй год подряд в законопроект об оборонных расходах США вносятся пункты об усилении американо-украинского сотрудничества в титановой отрасли, чтобы избавиться от импортной зависимости от россии и Китая. В США есть собственные производители титановой руды, однако этих возможностей недостаточно для покрытия существующих постоянно растущих потребностей. США вынуждены не только импортировать большое количество руды и титановой губки, но и диверсифицировать поставки и искать замену поставщикам из Китая и россии, противостояние с которыми все обостряется.

По данным Геологической службы США, в прошлом году украинский ильменит составлял примерно 5% мирового производства руды, используемой для производства титана. Украина с ее ресурсами и потенциалом фактически становится вместо россии «промышленным тылом» западного мира. С началом войны весь мир ощутил нашу ведущую роль в глобальной продовольственной безопасности. То же происходит сегодня с титановым сырьем и будет происходить еще по многим другим позициям: прежде всего, в добыче редкоземельных металлов.

В какой форме может быть закреплено это стратегическое партнерство – решать президентам и правительствам наших стран. Но в том, что в Украине появятся мощные американские титановые инвестиции, современные технологии и принципиально новые производства – в этом у меня нет никаких сомнений, считает Иткин.