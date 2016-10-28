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Уряд спрямував понад 286 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток регіонів

Уряд спрямував понад 286 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток регіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінетом Міністрів України ухвалено проект постанови “Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 395 “Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, повідомляє УНН.

Постановою передбачено розподіл субвенції бюджетам територіальних громад у обсязі 286,6 млн грн (з 1 950,2 млн грн до 2 236,8 млн грн), на підставі звернень народних депутатів України, органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій.

Як повідомляв УНН, за оцінками експерта з місцевого самоврядування та державного управління Руслана Плюща, майже всі прибутки громад, які вони отримали завдяки перерозподілу податків та фінансовій децентралізації, будуть спрямовані на забезпечення тих функцій, які місцевій владі передасть центральна влада. За словами експерта, коштів на розвиток майже не залишиться.

“Усі бюджетні субвенції, дотації, додаткове фінансування і перерозподіл залишків природно будуть використані в покритті витрат, але ймовірно не закриють всі потенційні „дірки“ місцевих бюджетів. У підсумку всі надприбутки, про які говорить Мінрегіон і місцева влада, підуть не на розвиток, а на елементарне життєзабезпечення”, — вважає Р.Плющ.

На думку експерта, найприкрішим є те, що всі успіхи реформи децентралізації нівелюються чиновниками на верхах.

“Життєво необхідний продуманий перерозподіл функцій, а не просто скидання фінансового баласту з держбюджету до місцевих. Ситуація ускладнюється непідготовленістю і безініцітівністю представників місцевої влади — продовжують чекати вказівки зверху, продовжують чекати фінансових вливань. Необхідно міняти мислення, працювати, вчити. Гроші повинні використовуватися ефективно”, — наголосив Р.Плющ.

Українські Національні Новини

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