Правительство направило более 286 млн гривен на социально-экономическое развитие регионов

Постановлением предусмотрено распределение субвенции бюджетам территориальных общин в объеме 286,6 млн грн (с 1 млрд 950,2 млн грн до 2 млрд 236,8 млн грн), на основании обращений народных депутатов Украины, органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

Как сообщал УНН, по оценкам эксперта по местному самоуправлению и государственному управлению Руслана Плюща, почти все доходы общин, которые они получили благодаря перераспределению налогов и финансовой децентрализации, будут направлены на обеспечение тех функций, которые местной власти передаст центральная власть. По словам эксперта, средств на развитие почти не останется.

"Все бюджетные субвенции, дотации, дополнительное финансирование и перераспределение остатков естественно будут использованы для покрытия расходов, но вероятно не закроют все потенциальные "дыры" местных бюджетов. В итоге все сверхприбыли, о которых говорит Минрегион и местная власть, пойдут не на развитие, а на элементарное жизнеобеспечение", - считает Р.Плющ.

По мнению эксперта, досадным является то, что все успехи реформы децентрализации нивелируются чиновниками на верхах.

"Жизненно необходимо продуманное перераспределение функций, а не просто сброс финансового балласта с госбюджета на местные. Ситуация осложняется неподготовленностью и безинициативностью представителей местной власти - продолжают ждать указания сверху, продолжают ждать финансовых вливаний. Необходимо менять мышление, работать, учить. Деньги должны использоваться эффективно", - подчеркнул Р.Плющ.