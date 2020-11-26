Уряд сьогодні в 17:00 розгляне проект Бюджету-2021 - нардеп

“Ну давайте, третій - щасливий захід на Бюджет 2021: сьогодні о 17:00 на Кабмін. Ставлю, що з часом запізняться, але хоч так. Чекаємо”, - написав нардеп.

Раніше УНН стало відомо з власних джерел, що Кабінет міністрів України найближчим часом збереться на позачергове засідання для ухвалення проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Так, 26 листопада зранку стало відомо, що Міністерство фінансів успішно завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.

Варто зазначити, що уряд досі не направив до ВР доопрацьований до другого читання Державний бюджет на 2021 рік.