Уряд сьогодні в 17:00 розгляне проект Бюджету-2021 - нардеп

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Київ • УНН

 • 12356 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кабінет міністрів Україні сьогодні в 17:00 розгляне проект бюджету-2021. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає УНН.

“Ну давайте, третій - щасливий захід на Бюджет 2021: сьогодні о 17:00 на Кабмін. Ставлю, що з часом запізняться, але хоч так. Чекаємо”, - написав нардеп.

Раніше УНН стало відомо з власних джерел, що Кабінет міністрів України найближчим часом збереться на позачергове засідання для ухвалення проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Так, 26 листопада зранку стало відомо, що Міністерство фінансів успішно завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.

Варто зазначити, що уряд досі не направив до ВР доопрацьований до другого читання Державний бюджет на 2021 рік.

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