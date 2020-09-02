Уряд сьогодні розірве ще кілька угод в рамках СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Уряд сьогодні планує розірвати низку чергових угод в рамках Співдружності незалежних держав. Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Окремий блок, який у нас вже традиційно в порядку денному — це розрив чергових угод в рамках СНД. Зокрема, ми денонсуємо угоду про співробітництво в галузі ветеринарії, а також виходимо із угоди про співробітництво в галузі санітарної охорони територій”, — сказав Шмигаль.
У той же час, з його слів, уряд продовжує приймати євроінтеграційні проекти, які продовжують співробітництво нашої держави з ЄС.
“Зокрема мова йде про продовження угод про співробітництво у сферах: підтримка ЄС у відновлені української економіки, підтримка ЄС у реформі сфери Юстиції та розвитку верховенства права, співробітництво з європейськими партнерами у сфері ядерної безпеки”, — додав він.
Нагадаємо, у серпні Шмигаль заявив, що Україна розриває ще низку угод з СНД.