Україна розриває ще низку угод з СНД — Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Уряд має намір розірвати низку Угод України в рамках Співдружності незалежних держав. Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Уряд продовжує політику виходу з різного роду угод про співробітництво в рамках СНД, тому сьогодні ми денонсуємо, тобто фактично розриваємо угоду про радіонавігаційне забезпечення та угоди, які стосуються цивільної авіації", - заявив прем’єр.
З його слів, Україна є частиною відповідних міжнародних та двосторонніх договорів у цих сферах, тому денонсація цих угод з СНД – це "відповідь на порушення Росією норм міжнародного права та анексію наших територій".
Як повідомляв УНН, напередодні Кабінет міністрів України підтримав чергові рішення щодо виходу України ще з двох структур Співдружності незалежних держав. Зокрема, уряд підтримав вихід України з угоди між Урядами СНД про співробітництво у підготовці і підвищенні кваліфікації військових кадрів для прикордонних військ держав-учасниць СНД. Також уряд схвалив проєкт указу Президента України про вихід України з Ради командувачів Прикордонними військами.