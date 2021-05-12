Уряд сьогодні проведе виїзне засідання: візьметься за санкції РНБО та розвиток штучного інтелекту

Деталі

Так, мова йде про 15 квітня. Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів забезпечити підготовку і подання президенту України законопроекту про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення процедури застосування, реалізації і моніторингу персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Варто зазначити, що текст розпорядження, яке мають розглянути сьогодні урядовці, КМУ не оприлюднив.

Інші питання

Уряд сьогодні серед інших питань візьметься за проект розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021–2024 роки.

Основними положеннями проекту акту є реалізація завдань державної політики розвитку галузі штучного інтелекту в наступних сферах: освіта і професійне навчання, наука, економіка, кібербезпека, інформаційна безпека, оборона, публічне управління, правове регулювання та етика, правосуддя.

Проект Закону України “Пpo вихід з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року” та проект відповідного розпорядження КМУ передбачає вихід зі ще однієї угоди в рамках СНД, укладеної в Москві.

Повідомляється, що прийняття документу є необхідною умовою для подальшого інформування депозитарію (Виконкому СНД). Як зазначено у пояснювальній записці, передбачається, що з реалізацією проекту акту договірно-правова база у митній сфері приводиться у відповідність із актуальним станом відносин у рамках СНД.

Кабінет міністрів сьогодні також має розглянути низку проектів постанов Верховної Ради про зміну і встановлення меж окремих міст: Соснівки Червоноградського району Львівської області, Миргорода Миргородського району Полтавської області, Іллінців Вінницького району Вінницької області.

Урядовці візьмуться за внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Пропонується, зокрема, внести зміни до ст. 161 КК України, передбачивши відповідальність за публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості, а також інші умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі і ненависті на ґрунті нетерпимості.

На порядку денному КМУ також — проект постанови про утворення Бюро економічної безпеки України.

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Крім того, сьогодні розглянуть проект розпорядження, яким пропонується утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України.

Про засідання

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів України проведе 12 травня виїзне засідання. Воно стане частиною робочої поїздки Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у Чернігівську область.



Виїзне засідання уряду у Чернігівській області планували провести ще у червні 2020 року, але його відмінили через загострення ситуації з повенями на Західній Україні.